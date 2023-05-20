В документальном фильме "Год. За кадром. Разведчик" глава ГУР МО отреагировал на вопрос Дмитрия Комарова об охоте на Кирилла Буданова. По словам главы украинской разведки, ему "это нравится".

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Самая высокая оценка профессионала

Кирилл Буданов отметил, что охота на него – мера признания. Кроме того, это демонстрация того, что он хорошо справляется со своей работой.

Высочайшая оценка любого профессионала специальной деятельности, скажем так, – это признание врага. Попытки его сделать все для устранения такого человека. Я до этого дошел достаточно давно, потому мне это нравится. Это показывает, что я не зря получаю средства, хотя бы,

– отметил Буданов.

Дмитрий Комаров отметил, что в росСМИ самое популярное словосочетание, связанное с главой ГУР МО, – "террорист Буданов". На это глава украинской разведки улыбнулся и сказал: "Это хорошо. Мне это нравится".

В этом же документальном фильме Кирилл Буданов поделился своими планами после освобождения Крыма. Он отметил, что в первую очередь уедет в Севастополь.

Почему Буданова манит Севастополь

Севастополь. Однозначно Севастополь будет самым первым. Это мой, думаю, родной город. Я родился в Киеве, однако все мое детство прошло там,

– отметил он.

Дмитрий Буданов также спросил главу ГУР МО, чем он планирует заниматься, когда наше государство одержит победу. На это Кирилл Буданов ответил, что победой это все не завершится. Он отметил, что на нас ожидает сложный этап, который может забрать много лет.

Прежде всего, наше государство будет заниматься реинтеграцией оккупированных на годы территорий. По словам главы ГУР МО, вместе с победой мы получим еще около трех миллионов украинцев. Людей, на протяжении девяти лет живших под влиянием российской пропаганды. Тех, кому Россия за эти годы серьезно изменила психику.