У документальному фільмі "Рік. За кадром. Розвідник" глава ГУР МО відреагував на питання Дмитра Комарова про полювання на Кирила Буданова. За словами очільника української розвідки, йому "це подобається".

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Найвища оцінка професіонала

Кирило Буданов зауважив, що полювання на нього – міра визнання. Крім того, це демонстрація, що він добре справляється зі своєю роботою.

Найвища оцінка будь-якого професіонала спеціальної діяльності, скажімо так, – це визнання ворога. Намагання його зробити все для усунення такої особи. Я до цього дійшов досить давно, тому мені це подобається. Це показує, що я не дарма отримую кошти, хоча б,

– зазначив Буданов.

Дмитро Комаров зауважив, що у росЗМІ найпопулярніше словосполучення, пов'язане з главою ГУР МО – "терорист Буданов". На це очільник української розвідки усміхнувся та сказав: "Це гарно. Мені це подобається".

У цьому ж документальному фільмі Кирило Буданов поділився своїми планами після звільнення Криму. Він зауважив, що в першу чергу поїде до Севастополя.

Чому Буданова манить Севастополь

Севастополь. Однозначно Севастополь буде найпершим. Це моє, вважаю, рідне місто. Я народився у Києві, проте все моє дитинство пройшло там,

– зазначив він.

Дмитро Буданов також спитав главу ГУР МО, чим він планує займатися, коли наша держава здобуде перемогу. На це Кирило Буданов відповів, що "перемогою це все не завершиться". Він зазначив, що на нас очікує складний етап, який може забрати багато років.

Передовсім наша держава займатиметься реінтеграцією окупованих на роки територій. За словами глави ГУР МО, разом з перемогою ми отримаємо ще близько три мільйони українців. Людей, котрі впродовж дев'яти років жили під впливом російської пропаганди. Тих, кому Росія за ці роки серйозно видозмінила психіку.