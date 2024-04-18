Російським агентом виявився громадянин Польщі. Його викрила СБУ та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Польщі.
До речі Кілька разів готували дуже серйозно, – Буданов про замахи на Зеленського
Замах на Зеленського планував громадянин Польщі
Громадянин Польщі тісно співпрацював з воєнною розвідкою Росії (більш відомою як ГРУ).
За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув – Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі,
– повідомили в СБУ.
Однак, спецслужби та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Зробили це в межах надання міжнародно-правової допомоги.
Завербованого російськими спецслужбами агента вдалося ідентифікувати й затримати на території Польщі завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами.
Місцева прокуратура вже висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за параграфом 3 статті 130 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У четвер, 18 квітня, за клопотанням польської прокуратури Окружний суд Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідчі дії тривають. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.
Коротко про замахи на президента
- У січні 2023 року видання Independent повідомило, що від початку повномасштабної війни на українського лідера було скоєно щонайменше 12 замахів.
- Пізніше, в інтерв'ю, опублікованому 1 вересня, начальник ГУР розповів про замахи на президента.
- Кирило Буданов підкреслив: "Кілька разів вони (росіяни, – 24 Канал) серйозно готували певні операції. Дуже серйозно, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Зрештою, ви бачите, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося".
- У лютому 2024 року Володимир Зеленський також прокоментував замахи. Глава держави зазначив, що йому після п'ятої спроби вже стало не цікаво.