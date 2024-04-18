Російським агентом виявився громадянин Польщі. Його викрила СБУ та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Польщі.

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Замах на Зеленського планував громадянин Польщі

Громадянин Польщі тісно співпрацював з воєнною розвідкою Росії (більш відомою як ГРУ).

За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув – Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі,

– повідомили в СБУ.

Однак, спецслужби та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Зробили це в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завербованого російськими спецслужбами агента вдалося ідентифікувати й затримати на території Польщі завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами.

Місцева прокуратура вже висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за параграфом 3 статті 130 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У четвер, 18 квітня, за клопотанням польської прокуратури Окружний суд Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

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