Так, у своїй соцмережі Truth Social американський політик зробив відповідний допис. Слід зауважити, що це сталося наступного дня після приватної вечері із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Дивіться також Військова допомога США Україні зруйнує плани Путіна: директор ЦРУ закликав ухвалити законопроєкт

Трамп заявив, що Україні потрібна допомога

Дональд Трамп підкреслив, що Європа дає Україні набагато менше грошей, ніж США. На думку політика, так не має бути. Адже виживання української держави важливіше для Європи порівняно із Вашингтоном.

Втім, республіканець зізнався, що США теж зацікавленні у посиленні Києва, який "відчайдушно потребує допомоги".

Усі погоджуються, що виживання й сила України мають бути значно важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас! Вперед, Європо!,

– написав Трамп.

Допомога Україні від США: що відомо