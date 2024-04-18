Польський лідер назвав розмову з 45 президентом США та кандидатом у президенти від республіканської партії "дружньою". Перед візитом в США президент Польщі не виключав цю зустріч та пояснював, що все залежатиме від графіка, пише 24 Канал.

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Як пройшла зустріч Дуди та Трампа

Видання RMF24 написало, що Дуда та Трамп зустрілись ввечері 17 квітня 2024 року в Trump Tower на Манхеттені, що у Нью-Йорку.

Зустріч була приватною. Разом з польським лідером були:

глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек,

міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

У канцелярії Дуди уточнили, що зустріч тривала 2,5 години. Після неї Войцех Коларський сказав, що це була чудова зустріч двох друзів, які згадали час, коли вони співпрацювали протягом 4 років, обіймаючи президентські посади: "Це був дуже добрий, плідний час для польсько-американських відносин. Дональд Трамп неодноразово підкреслював свою велику симпатію до Польщі та вдячність, яку він відчуває до поляків".

Дружня зустріч у дуже приємній атмосфері,

– заявив Анджей Дуда після розмови.

Зустріч Дуди з Трампом: дивіться відео

Перед зустріччю на брифінгу Дуда відповів, чи не боїться що це "може викликати невелику антагонізацію адміністрації Джо Байдена".

"Ні, я не боюся, тому що президенти зустрічаються зі своїми колегами, особливо з тими, хто колись обіймав президентські посади в їхніх країнах. Це нормальна практика, нічого надзвичайного в цьому немає… Президенти також зустрічаються з різними політиками під час своїх візитів за кордон. Це нормально, якщо країна має добрі відносини з іншою країною, вона хоче, щоб ці відносини були найкращими з представниками різних сторін політичної сцени", – запевнив президент Польщі.

Він ще перед візитом у США заявив, що хоче мати хороші стосунки з колишнім та, ймовірно, майбутнім президентом США.

"Звичайно, ми також зацікавлені у зустрічах із впливовими людьми США. Ми говоримо про людину, яка чотири роки була президентом Сполучених Штатів. Ми добре знаємо один одного", – заявив Дуда.

У Трампа заявили, що говорили й про Україну

Видання Politico написало, що у кампанії Трампа після спілкування двох лідерів коротко розповіли деталі зустрічі. Зокрема, що політики говорили про:

війну в Україні, яку веде Росія;

війну на Близькому Сході;

пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту.

Перед розмовою сам Дональд Трамп заявив, що має "особисті відносини" з Дудою та пам'ятає співпрацю, коли вони були президентам. Лідер республіканців запевнив, що поляки люблять його.

"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", – запевнив Трамп.

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Зверніть увагу! Перед зустріччю польський прем'єр Дональд Туск говорив, що очікує на те, що Анджей Дуда дуже твердо порушить питання про необхідність стояти поруч із західним світом, демократією та Європою у контексті російсько-української війни. За словами політика, з погляду безпеки для Польщі, Європи та майбутнього НАТО потенційна перемога Трампа має певні ризики.