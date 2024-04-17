Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом пояснив процес голосування. За його словами, він може затягнутися.

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"Сподіватися, що все ж таки конгресмени зважатимуть на ту ситуацію, яка відбувається в Україні, на Близькому Сході і все ж таки проголосують", – зауважив він.

Важливе питання

Інтригуюче питання – чи будуть Україна та Ізраїль розділені, чи все ж опиняться у єдиному пакеті для голосування.

"Це було б не дуже позитивно для нас. Тому що фактично Ізраїль може бути в цій ситуації попереду нас, з огляду на те, що він має союзницькі зобов'язання зі США та іншими країнами західного світу. Вочевидь, там дуже переживають з цього приводу, що можуть повторитися нові подібні атаки, які ми могли спостерігати цими днями з боку Ірану. Тому насправді було б добре, щоб допомога Україні та Ізраїлю була в одному пакеті", – пояснив Желіховський.

Крім цього така дата розгляду допомоги – позитивний сигнал. Оскільки раніше прогнозувалося, що дане питання може бути відтерміновано.

"Сподіваємося на позитивні результати, що все-таки Україна отримає той пакет допомоги, який потребує. Адже дійсно, якщо цього не станеться, то ми просто не зможемо витягнути весь тягар війни, який лягає на плечі. Зараз ми не маємо необхідного озброєння, відповідних боєприпасів, і українські політики, зокрема і президент Володимир Зеленський, постійно наголошують, що без американської допомоги перемогти в цій війні не є можливим", – додав експерт-міжнародник.

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