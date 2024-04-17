Конгресмен-республіканець Томас Массі заявив, що приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку Джонсона.

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Массі заявив, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку. Мовляв, зараз пропозиція звільнити крісло отримає більшу підтримку, ніж у жовтні, коли група з 8 бунтівних республіканців організувала відставку колишнього спікера Кевіна Маккарті.

Зазначають, що Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України.

Після неодноразових затримок Джонсон оприлюднив у пізно ввечері 15 квітня план винесення на розгляд Палати представників чотирьох окремих законопроектів. План має допомогти вийти з глухого кута щодо пакету зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів.

Позиція Джонсона

Джонсон заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", – сказав він.

WSJ зазначає, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду. Все більше республіканців повідомляють, що розчарувалися в його лідерстві.

Також депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Водночас жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо він буде усунутий з посади.