Конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что присоединится к конгрессменке-республиканке Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке Джонсона.

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Масси заявил, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку. Мол, сейчас предложение освободить кресло получит большую поддержку, чем в октябре, когда группа из 8 мятежных республиканцев организовала отставку бывшего спикера Кевина Маккарти.

Отмечают, что Джонсон находится под сильным давлением со стороны Белого дома и многих законодателей, которые требуют принять решение о финансировании Украины.

После неоднократных задержек Джонсон обнародовал поздно вечером 15 апреля план вынесения на рассмотрение Палаты представителей четырех отдельных законопроектов. План должен помочь выйти из тупика по пакету внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов.

Позиция Джонсона

Джонсон заявил, что не уйдет в отставку, ведь считает себя спикером военного времени.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким", – сказал он.

WSJ отмечает, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность. Все больше республиканцев сообщают, что разочаровались в его лидерстве.

Также депутаты выражали обеспокоенность по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.

В то же время ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.