Про це ідеться в актуальному огляді Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики попередили, що ця динаміка може призвести до оперативно значущих успіхів ворога у майбутньому.

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Зазначають, що Росія і Україна беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації у сфері протиповітряної оборони. При цьому Росія продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів, аби "проникнути" в систему протиповітряної оборони України.

Україна змушена вибирати

Аналітики зазначили, що значні затримки у наданні військової допомоги з боку США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів ЗСУ і перешкоджають здатності України "адаптуватися до еволюції російських ударних комплексів".

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських повітряних атак,

– ідеться у звіті.

ISW також наголошує, що лише Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в тому обсязі, який покращить спроможності протиповітряної оборони України.

Допомога від США: актуально

Палата представників США досі не проголосувала за допомогу Україні. При цьому повідомляють, що уже цього тижня у Палаті представників розглянуть законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю.