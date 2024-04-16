Наші захисники надзвичайно сильно відчувають нестачу артилерійських снарядів. Це ускладнює процес утримання на своїх позиціях та відбиття штурмів ворога.

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Росіяни будуть відтісняти нас кожен день

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що аби перемогти у цій війні потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Однак наразі Збройні Сили України потерпають від нестачі потрібного озброєння, яке необхідне задля подальшого ведення боротьби.

На сьогодні у нас співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день,

– сказав президент.

За його словами, для того, щоб захистити території, які перебувають під контролем України, необхідно перейти від одиниці до рівних цифр, тобто 10 – 10. Зокрема, Росія постійно отримує додаткове озброєння від своїх союзників, он-як від Ірану.

Не снарядами єдиними

Зеленський в інтерв'ю також зауважив, що Україні бракує зброї, щоб воювати. Наразі російська армія значно переважає українську: літаків у ворога 30 проти нашого одного. Він наголосив, що про жодний паритет навіть не йдеться.

Ті літаки, які окупанти підіймають із Криму, сягають 400 – 500 кілометрів, залежно від глибини їхньої точки злету. Звісно, за цих умов Україні дуже складно, а допомога затримується.

Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів

Ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна у межах власної ініціативи знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петр Фіала, ситуація в Україні є критичною. Успіх чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її "оманливою простотою".

Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями,

– повідомив Фіала.