Відповідну інформацію озвучив глава розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер. За його словами, є очікування на те, що питання матиме переважну підтримку серед конгресменів.

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Він наголосив, що США повинні активізуватися

Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників,

– наголосив конгресмен в інтерв'ю.

Його також спитали про позицію кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа у питанні допомоги нашій державі. За словами Тернера, усі у Сполучених Штатах "дуже близькі до розуміння", що ситуація у критичній точці.

Разом з тим слід зауважити, що конгресмен Тернер не уточнював, яку версію законопроєкту на тижні розглядатиме Палата представників. Чи ту, яку раніше схвалив Сенат, чи якусь іншу ініціативу, представлену республіканцями.

Джонсон заговорив про фінансування для Ізраїлю

У ніч проти 14 квітня Іран завдав масованого ракетного та дронового удару по Ізраїлю. На тлі цього спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив, що цього тижня планують розглянути питання щодо фінансування допомоги Ізраїлю, пише CNN.

Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання,

– зазначив спікер Джонсон.

Що відомо про допомогу Україні від США