Соответствующую информацию озвучил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По его словам, есть ожидания на то, что вопрос будет иметь подавляющую поддержку среди конгрессменов.

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Он отметил, что США должны активизироваться

Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим подавляющую поддержку в этом вопросе в Палате представителей,

– подчеркнул конгрессмен в интервью.

Его также спросили о позиции кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в вопросе помощи нашему государству. По словам Тернера, все в Соединенных Штатах "очень близки к пониманию", что ситуация в критической точке.

Вместе с тем следует заметить, что конгрессмен Тернер не уточнял, какую версию законопроекта на неделе будет рассматривать Палата представителей. Или ту, которую ранее одобрил Сенат, или какую-то другую инициативу, представленную республиканцами.

Джонсон заговорил о финансировании для Израиля

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный ракетный и беспилотный удар по Израилю. На фоне этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что на этой неделе планируют рассмотреть вопрос о финансировании помощи Израилю, пишет CNN.

Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы,

– отметил спикер Джонсон.

Что известно о помощи Украине от США