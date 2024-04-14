Соответствующую информацию озвучил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По его словам, есть ожидания на то, что вопрос будет иметь подавляющую поддержку среди конгрессменов.
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Он отметил, что США должны активизироваться
Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим подавляющую поддержку в этом вопросе в Палате представителей,
– подчеркнул конгрессмен в интервью.
Его также спросили о позиции кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в вопросе помощи нашему государству. По словам Тернера, все в Соединенных Штатах "очень близки к пониманию", что ситуация в критической точке.
Вместе с тем следует заметить, что конгрессмен Тернер не уточнял, какую версию законопроекта на неделе будет рассматривать Палата представителей. Или ту, которую ранее одобрил Сенат, или какую-то другую инициативу, представленную республиканцами.
Джонсон заговорил о финансировании для Израиля
В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный ракетный и беспилотный удар по Израилю. На фоне этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что на этой неделе планируют рассмотреть вопрос о финансировании помощи Израилю, пишет CNN.
Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы,
– отметил спикер Джонсон.
Что известно о помощи Украине от США
- В прошлом году в США исчерпались средства, которые направляли на то, что финансировать помощь нашему государству. И еще с осени вопрос выделения новых средств завис в Конгрессе.
- Хоть немного сдвинуть его с мертвой точки удалось в феврале 2024 году. Тогда Сенат одобрил законопроект. Согласно ему, средства на помощь должны получить Украина, Израиль и другие партнеры Соединенных Штатов.
- Несмотря на это, документ, который поддержал Сенат, Палата представителей до сих пор не рассмотрела. Причем отказывается ставить его на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Не в последнюю очередь это связано с позицией Дональда Трампа, который имеет немалое влияние на республиканцев.
- Собственно, на днях Дональд Трамп сделал заявление после встречи с Майком Джонсоном. Он говорит, что не против помощи Украине, но она не должна быть "подарком". Он поддерживает идею помощи нашему государству в кредит, озвученной ранее республиканцами.