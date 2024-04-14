Сейчас оккупанты наступают на трех направлениях, а украинским воинам становится все труднее удерживать оборону на фоне дефицита боеприпасов и средств ПВО. Свою роль играет полное отсутствие военной помощи от Соединенных Штатов.

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Могут достичь успеха в войне против Украины

Согласно информации аналитиков, российские войска на оперативном уровне наступают сейчас на трех направлениях. Они не усиливают друг друга, однако захватчики имеют возможность концентрироваться на получении тактических достижений на любом из секторов по собственному выбору.

Отмечается, что эту информацию подтвердил и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он 13 апреля констатировал существенное обострение ситуации на восточном фронте в течение последних дней.

По его словам, россияне осуществляют механизированные атаки на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях. наступательным действиям врага также способствует сухая и жаркая погода, что упрощает процесс продвижения тяжелой техники российской армии.

Более того, оккупанты, несмотря на значительные потери, подтягивают на восток нашего государства новые подразделения, пытаясь достичь тактических успехов.

Усилия России на Лиманском, Покровском направлениях и направлении Часового Яра преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между различными направлениями, а не склоняются ко всем трем в любой момент времени,

– говорится в отчете.

Специалисты отметили, что в течение предыдущих двух лет полномасштабной войны России против нашего государства украинские защитники успешно отражали наступления России такого оперативного уровня, не в последнюю очередь благодаря ресурсам союзников, в том числе и США.

Однако сейчас, когда украинские войска страдают от значительной нехватки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что является критически важными для обороны – россияне решили этим воспользоваться.

Россияне перемещают внимание между наступательными операциями

Сообщается, что российское военное командование, вероятно, считает, что украинские силы не смогут защищаться от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. В последнее время российские войска периодически перемещают внимание между наступательными операциями.

Сначала российские войска в начале 2024 года определили первоочередной задачей захват Авдеевки, параллельно с одновременными, но менее интенсивными операциями на линии Купянск – Сватово – Кременная, затем сконцентрировались на Лиманском направлении, несколько снизив темп под Авдеевкой, а в марте-апреле 2024 года активизируют усилия по захвату Часового Яра,

– считают аналитики.

В частности, оккупационным российским войскам не хватает сил на проведение более одной эффективной широкомасштабной оперативной операции в конкретный момент времени. Эта проблема фиксировалась еще с начала полномасштабного вторжения.

Впрочем, сейчас оккупанты получили возможность чередовать несколько наступательных усилий, чтобы "растянуть" силы Украины в условиях недостатка украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

По данным экспертов, эта схема даже позволила части российских подразделений на менее интенсивных направлениях отдыхать и восстанавливаться, пока украинцев атакуют те подразделения, что отдыхали раньше или недавно получили подкрепление.

Позже российское командование в любой момент может активизировать усилия на другом оперативном направлении, заставляя Силы обороны Украины перераспределять свои оборонительные ресурсы на театре действий и создавать уязвимые места, которыми россияне могут воспользоваться.

К тому же речь идет о том, что по состоянию на сейчас российские захватчики создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые помогут не только поддерживать текущие наступательные операции в Украине, но и, вероятно, перейти в анонсированное наступление весной-летом.

Критически нужна помощь от США

По оценкам аналитиков, вышеупомянутые резервы вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона и смогут проводить широкомасштабные механизированные штурмы в 2024 году, пока украинские силы будут иметь средства, чтобы им противостоять.

Поэтому, оккупационные войска скорее всего используют их для перекомплектования или усиления имеющихся формирований и будут продолжать шлифовку под руководством пехоты с периодическими ограниченными механизированными толчками в выбранном направлении в ключевые моменты. И многое зависит именно от действий США.

Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским силам и в дальнейшем не будет хватать особо важной артиллерии и боеприпасов противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут проводить успешные наступательные операции,

– добавили специалисты.