Беспилотники превратили территорию по обе стороны линии фронта, которую обычно называют “серой зоной”, в “зону смерти”.

Читайте также "Война терминаторов": в Минобороны рассказали, когда роботы смогут заменить людей на поле боя

Насыщенность дронами, многие из которых оснащены тепловизорами, сузила пространство, где войска могут безопасно передвигаться незамеченными, что привело к большим потерям. Также в последние месяцы это в значительной степени помешало ни одной из сторон осуществить серьезный прорыв,

– говорится в материале WP.

По словам журналистов, те военные, которые решаются передвигаться днем или ночью под бдительным оком вражеских беспилотников, сразу же погибают.

Сначала дешевые беспилотники, значительное количество которых развернули в Украине, дали преимущество нашим войскам. Однако уже потом россияне быстро сориентировались и начали массово производить собственные беспилотники.

Эксперты признают, что современный этап войны является "блицкригом войны беспилотников". Речь идет о патовой ситуации, поскольку если человек находится на отрытой местности – за ним сразу охотятся.

Дроны на войне: последние новости