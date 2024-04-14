Беспилотники превратили территорию по обе стороны линии фронта, которую обычно называют “серой зоной”, в “зону смерти”.
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Насыщенность дронами, многие из которых оснащены тепловизорами, сузила пространство, где войска могут безопасно передвигаться незамеченными, что привело к большим потерям. Также в последние месяцы это в значительной степени помешало ни одной из сторон осуществить серьезный прорыв,
– говорится в материале WP.
По словам журналистов, те военные, которые решаются передвигаться днем или ночью под бдительным оком вражеских беспилотников, сразу же погибают.
Сначала дешевые беспилотники, значительное количество которых развернули в Украине, дали преимущество нашим войскам. Однако уже потом россияне быстро сориентировались и начали массово производить собственные беспилотники.
Эксперты признают, что современный этап войны является "блицкригом войны беспилотников". Речь идет о патовой ситуации, поскольку если человек находится на отрытой местности – за ним сразу охотятся.
Дроны на войне: последние новости
- Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина уже имеет БпЛА, которые способны преодолеть расстояние в более 1000 километров. В общем чиновник отметил, что в 2024 году удалось в 10 раз нарастить производство дронов по сравнению с прошлым годом.
- Украинские специалисты также постоянно улучшают дроны. Так, украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, который может вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием российских РЭБ. Как рассказал Федоров, БпЛА также имеет автопилот.
- Американская компания Skydio отправила сотни своих беспилотников в Украину, но они оказались неэффективными по сравнению с украинскими. Михаил Федоров объяснил успех украинских беспилотников, отметив, что на качественное производство влияет конкуренция между компаниями и обратная связь от тех, кто применяет эти дроны.