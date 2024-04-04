Поэтому украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, который может вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием российских РЭБ. Такой информацией поделился в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает 24 Канал.
Интересно В Украине есть дроны с дальностью поражения более 1000 километров, – Федоров
Какая особенность WarDog
По словам Федорова, система беспилотника позволяет вести разведку в автономном, полуавтономном и ручном режимах, и даже если подавлен GPS-сигнал.
Дрон WarDog уже активно контрактуют в рамках проекта Армия дронов. Беспилотники успешно выполняют боевые задачи на Запорожском и Харьковском направлениях. Также WarDog испытывали возле Краматорска – дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 метров,
– сказал глава Минцифры.
Среди преимуществ БПЛА украинские защитники отмечают стабильность в полете несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, что позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе.
Характеристика WarDogДрон может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 километров и до 30 километров в режиме авиапилота. Скорость беспилотника – более 12 – 15 метров в секунду.
Благодаря фидбеку от военных разработчики усовершенствовали функционал WarDog, чтобы "зрение артиллерии" становилось еще более острым. Отмечается, что БПЛА украинцы подали через кластер разработок Brave1.
Что известно о других разработках украинских инженеров
- Специалисты из Украины разработали дрон "Лютый" специально для точных и эффективных ударов по российским НПЗ. Вес боевой части составляет 50 килограммов, что позволит вывести из строя нефтеперерабатывающий завод.
- Также изобретатели создали дрон, который похож на самолет малой гражданской авиации типа Cessna 172. Пока неизвестно его название и характеристики. Его заметили во время того, как БПЛА наносил удары по "Алабуге" в России.
- Отметим, что Украина будет производить тысячи дальнобойных дронов, способных наносить удары вглубь России уже до конца 2024 года. Сейчас у нас работает около 10 компаний, которые разрабатывают БПЛА, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.