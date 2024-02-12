Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что действительно Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия. Он отметил, что работа в этом направлении не останавливается.
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Больше дальнобойных дронов
Михаил Федоров поделился успехами Украины в производстве дронов. Он отметил, что два года назад об этом нельзя было и представить.
Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого действия растет: дальность полета достигает 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало... вообще,
– рассказал Федоров.
Он отметил, что недавние удары по нефтяным заводам в России отразила успехи правительства в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования – при этом государство выступает в роли венчурного инвестора.
Через инициативу Brave1 на производство стартапов в сфере военных технологий было выделено около 2,5 миллиона долларов. Федоров отметил, что в 2024 году эту сумму планируют увеличить в 10 раз. В то же время большинство компаний, создающих дроны являются частными. Производителем только одного из десяти дронов, достигших Москвы или Петербурга, является государственная компания.
Как отметил министр, уровень производства и поставок дронов вырос более чем в 120 раз в 2023 году. Федоров отметил, что нужно действовать антибюрократически, ведь это суть прорыва в войне технологий. Украина будет продолжать делать на это ставку.
Украинские дроны
- Издание The Economist пишет, что беспилотники-убийцы, впервые внедрены в Украине – это оружие будущего. Журналисты в течение недели наблюдали за FPV-дронами, которые применяют на поле боя. Они говорят, что такие дроны "растут вдоль линии фронта как грибы".
- Недавно Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ. Президент подчеркнул, что нужны специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств.
- Украина неоднократно сообщала, что имеет целью изготовить миллион FPV-дронов в 2024 году. Это более чем в 100 раз больше, чем в 2022 году. Сравнительно недорогие ударные БПЛА должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов.