Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что действительно Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия. Он отметил, что работа в этом направлении не останавливается.

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Больше дальнобойных дронов

Михаил Федоров поделился успехами Украины в производстве дронов. Он отметил, что два года назад об этом нельзя было и представить.

Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого действия растет: дальность полета достигает 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало... вообще,

– рассказал Федоров.

Он отметил, что недавние удары по нефтяным заводам в России отразила успехи правительства в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования – при этом государство выступает в роли венчурного инвестора.

Через инициативу Brave1 на производство стартапов в сфере военных технологий было выделено около 2,5 миллиона долларов. Федоров отметил, что в 2024 году эту сумму планируют увеличить в 10 раз. В то же время большинство компаний, создающих дроны являются частными. Производителем только одного из десяти дронов, достигших Москвы или Петербурга, является государственная компания.

Как отметил министр, уровень производства и поставок дронов вырос более чем в 120 раз в 2023 году. Федоров отметил, что нужно действовать антибюрократически, ведь это суть прорыва в войне технологий. Украина будет продолжать делать на это ставку.

Украинские дроны