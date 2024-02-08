Как отмечают в издании, они в течение недели наблюдали за FPV-дронами, которые применяют на поле боя. Говорят, что такие дроны "растут вдоль линии фронта, как грибы".

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Выжидают и преследуют добычу

Журналисты отмечают, что это маленькие, дешевые, начиненные взрывчаткой летательные аппараты. Они переделаны из потребительских моделей и делают жизнь российского военного еще опаснее.

А все потому, что они проскальзывают в башни танков или блиндажи. Они буквально выжидают и преследуют свою добычу, "прежде чем пойти на убийство". Замечают, что они наносят большой вред пехоте, а также бронетехнике.

В издании отмечают, что это оружие, которое впервые применили в Украине, предлагает точную войну в масштабе. Более того, однажды оно может стать таким же доминирующим, как и артиллерия. А в нашем государстве оно особенно актуально на фоне того, что наши военные нуждаются в снарядах.

Обратим внимание! Только за январь зафиксировали 3000 подтвержденных ударов с беспилотников. В то же время наше государство имеет в планах создание 1 – 2 миллионов таких дронов.

Журналисты отмечают, что беспилотник – не чудо-оружие. В то же время он важен, ведь воплощает тенденции в войне: переход к малому, дешевому и одноразовому оружию. К более широкому использованию потребительских технологий, а также шаг к автономности в бою.

Дроны наносят колоссальные потери врагу

Так, за одну неделю осенью 2023 года наши военные с помощью дронов уничтожили 75 танков и 101 большую пушку, а также другую технику. Справедливости ради, враг тоже использует соответствующие дроны. Их, как правило, направляют на блиндажи, окопы или солдат.

В издании добавляют, что инновации также ведут к автономности. Замечают, что использование беспилотников сейчас ограничено нехваткой квалифицированных пилотов и эффектом глушения, что может разорвать связь между оператором и самим дроном.

Поэтому Украина и наш противник – Россия – экспериментируют с автономной навигацией, а также распознаванием целей. Обращают внимание также на искусственный интеллект, который много лет доступен в потребительских дронах, и который быстро совершенствуется.

В издании также отмечают, что интеллектуальные дроны поднимут вопросы, как армии ведут войну и могут ли люди контролировать поле боя. Они отмечают, что увеличение количества дронов может привести к появлению роев, которые будут самостоятельно двигаться по координатам.

И тогда будет сложно контролировать их и их действия. Поэтому США и их союзникам стоит готовиться к миру, в котором военные возможности не только быстро совершенствуются, но и быстрее и шире распространяться.