Як зазначають у виданні, вони впродовж тижня спостерігали за FPV-дронами, які застосовують на полі бою. Кажуть, що такі дрони "ростуть уздовж лінії фронту як гриби".

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Вичікують і переслідують здобич

Журналісти наголошують, що це маленькі, дешеві, начинені вибухівкою літальні апарати. Вони перероблені зі споживчих моделей і роблять життя російського військового ще небезпечнішим.

А все тому, що вони прослизають у башти танків або бліндажі. Вони буквально вичікують та переслідують свою здобич, "перш ніж піти на вбивство". Зауважують, що вони завдають великої шкоди піхоті, а також бронетехніці.

У виданні наголошують, що ця зброя, яку вперше застосували в Україні, пропонує точну війну у масштабі. Ба більше, одного дня вона може стати настільки ж домінуючою, як і артилерія. А в нашій державі вона особливо актуальна на фоні того, що наші військові потребують снаряди.

Звернімо увагу! Лиш за січень зафіксували 3000 підтверджених ударів з безпілотників. Водночас наша держава має у планах побудову 1 – 2 мільйонів таких дронів.

Журналісти наголошують, що безпілотник – не диво-зброя. Водночас він важливий, адже втілює тенденції у війні: перехід до малої, дешевої та одноразової зброї. До ширшого використання споживчих технологій, а також крок до автономності у бою.

Дрони завдають колосальних втрат ворогу

Так, за один тиждень восени 2023 року наші військові з допомогою дронів знищили 75 танків і 101 велику гармату, а також іншу техніку. Задля справедливості, ворог теж використовує відповідні дрони. Їх, як правило, спрямовують на бліндажі, окопи або солдатів.

У виданні додають, що інновації також ведуть до автономності. Зауважують, що використання безпілотників нині обмежене нестачею кваліфікованих пілотів і ефектом глушіння, що може розірвати зв'язок між оператором і самим дроном.

Відтак, Україна та наш противник – Росія – експериментують з автономною навігацією, а також розпізнанням цілей. Звертають увагу також на штучний інтелект, який багато років доступний у споживчих дронах, і який швидко вдосконалюється.

У виданні також наголошують, що інтелектуальні дрони порушуватимуть питання про те, як армії ведуть війну та чи можуть люди контролювати поле бою. Вони зазначають, що збільшення кількості дронів може спричинити появу роїв, які самостійно рухатимуться за координатами.

І що тоді буде складно контролювати їх та їхні дії. Відтак, США та її союзникам варто готуватися до світу, в якому військові можливості не лише швидко вдосконалюються, а й швидше та ширше поширюватимуться.