Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що справді Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії. Він зазначив, що робота у цьому напрямку не зупиняється.

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Більше далекобійних дронів

Михайло Федоров поділився успіхами України у виробництві дронів. Він зазначив, що два роки тому про це не можна було й уявити.

Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великої дії зростає: дальність польоту сягає 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі,

– розповів Федоров.

Він зазначив, що недавні удари по нафтових заводах у Росії відобразила успіхи уряду у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування – при цьому держава виступає у ролі венчурного інвестора.

Через ініціативу Brave1 на виробництво стартапів у сфері воєнних технологій було виділено близько 2,5 мільйона доларів. Федоров наголосив, що у 2024 році цю суму планують збільшити у 10 разів. Водночас більшість компаній, що створюють дрони є приватними. Виробником лише одного з десяти дронів, що досягнули Москви чи Петербурга, є державна компанія.

Як зазначив міністр, рівень виробництва та поставок дронів зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році. Федоров зазначив, що потрібно діяти антибюрократично, адже це суть прориву у війні технологій. Україна продовжуватиме робити на це ставку.

Українські дрони