Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що справді Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії. Він зазначив, що робота у цьому напрямку не зупиняється.
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Більше далекобійних дронів
Михайло Федоров поділився успіхами України у виробництві дронів. Він зазначив, що два роки тому про це не можна було й уявити.
Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великої дії зростає: дальність польоту сягає 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі,
– розповів Федоров.
Він зазначив, що недавні удари по нафтових заводах у Росії відобразила успіхи уряду у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування – при цьому держава виступає у ролі венчурного інвестора.
Через ініціативу Brave1 на виробництво стартапів у сфері воєнних технологій було виділено близько 2,5 мільйона доларів. Федоров наголосив, що у 2024 році цю суму планують збільшити у 10 разів. Водночас більшість компаній, що створюють дрони є приватними. Виробником лише одного з десяти дронів, що досягнули Москви чи Петербурга, є державна компанія.
Як зазначив міністр, рівень виробництва та поставок дронів зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році. Федоров зазначив, що потрібно діяти антибюрократично, адже це суть прориву у війні технологій. Україна продовжуватиме робити на це ставку.
Українські дрони
- Видання The Economist пише, що безпілотники-вбивці, вперше впроваджені в Україні – це зброя майбутнього. Журналісти впродовж тижня спостерігали за FPV-дронами, які застосовують на полі бою. Вони кажуть, що такі дрони "ростуть уздовж лінії фронту як гриби".
- Нещодавно Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ. Президент наголосив, що потрібні спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв.
- Україна неодноразово повідомляла, що має на меті виготовити мільйон FPV-дронів у 2024 році. Це в понад 100 разів більше, ніж у 2022 році. Порівняно недорогі ударні БпЛА мають компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів.