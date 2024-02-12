Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що українські сили досягають такої ефективності зокрема завдяки інтелекту та технологічній перевазі над росіянами. Це дозволяє боротися з масовим застосуванням "Шахедів" окупантами.

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Технологічно не стоїмо на місці

Останні кілька тижнів Сили оборони мали проблему через те, що росіяни зуміли наскільки це можливо технічно удосконалити "Шахеди", поставити на них певне обладнання. Тоді рівень збиття цих дронів був дещо нижчий.

Однак відбувається боротьба інтелекту і технологій проти масовості застосування дронів ворогом.

"Дуже швидко українські системи протиповітряної оборони, зокрема системи радіоелектронної боротьби врахували усі спроможності росіян, як вони вибудовують шляхи, задають цілі, як їхні "Шахеди" намагаються уникати наших систем РЕБ тощо. Технологічно ми теж не стоїмо на місці, і з урахуванням усього цього відбулась така ситуація", – пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Завдаємо фінансової шкоди

Водночас, на його думку, зараз варто утриматись від ейфорійних заяв. Якщо така результативність буде стабільно триматися кілька днів, то можемо засвідчити, що українці чергове знайшли спосіб ефективно знищувати російські дрони. Якщо ж це відбулося один раз, тоді розуміємо, що на це вплинули якісь особливі чинники.

В будь-якому випадку громадянам треба бути дуже уважними, і коли лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно обов'язково йти в укриття, шукати собі прихисток. Це потрібно робити, навіть якщо українські сили будуть на 100% збивати ворожі дрони. Все одно ризики завдання шкоди життю цивільним завжди будуть існувати,

– наголосив Тимочко.

Проте такий високий показник збиття ворожих дронів має велике значення. Росіяни витратили 1,5 мільярда доларів на закупівлю "Шахедів". Коли ми знищуємо ці дрони, то це означає, що ворог викинув ці кошти в пустоту.

"Сучасна війна є не тільки високотехнологічною, але й фінансово-ресурсною. А Україні вдається завдавати фінансової шкоди окупантам, знищуючи їхню зброю, а також пошкоджуючи їхні газо- та нафтотранспортні системи. Це дає можливість десь дивитися з перспективою в майбутнє", – підкреслив Іван Тимочко.

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