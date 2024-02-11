Вночі росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю, застосувавши ударні дрони "Шахед". Як зазначається, їх випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години – на щастя, всі цілі збили.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили,

– повідомили в КМВА.

За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.