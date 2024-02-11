В ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла деталі нічної атаки. Вона наголосила, що ніч була дуже неспокійною, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Миколаїв

Гуменюк повідомила, що у ніч проти 11 лютого ворог потужно атакував Південь України. Чи не найбільшу кількість "Шахедів" окупанти спрямували на Миколаївську область, однак дрони росіяни розподіляли дуже широкою географією й це можна було бачити по карті повітряних тривог.

В ОК "Південь" повідомили, що лише в їхній зоні відповідальності було знищено 26 дронів-камікадзе типу "Шахед", більшість з яких – у межах Миколаївської області:

18 на Миколаївщині,

4 на Одещині,

по 1 на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині й Вінниччині.

Однак, уникнути наслідків не вдалося. Так, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

На інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа. Найголовніше, що максимально оперативно вдалося з нею впоратися, хоча одна цивільна людина отримала поранення – вона отримала усю необхідну медичну допомогу,

– повідомила Гуменюк.

Також на Миколаївщині є пошкодження й інших інфраструктурних об'єктів, які постраждали від падіння уламків. Через вибухову хвилю зазнали незначних пошкоджень й житлові будинки, а також приватні автомобілі й газогін. В Силах оборони Півдня додали, що пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти.

Під час нічної атаки постраждала й Одеська область. Так, від падіння уламків є пошкодження спортивного комплексу.

Гуменюк зауважила, що нічна атака була дуже потужною, адже 26 "Шахедів" мають суттєвий вплив на прифронтові території та їх мешканців. Вона наголосила, що бойова робота тривала понад 5,5 години, що є дуже напруженим для систем та засобів ППО.

"Шахеди" атакували й Київщину

Уночі 11 лютого дрони-камікадзе ворог також спрямував й на Київську область. Так, у регіоні вночі лунали потужні вибухи.

Як зазначили зранку в КМВА, усі "Шахеди" вдалося збити. На щастя, минулося без руйнувань та жертв. Про кількість збитих цілей повідомлять Повітряні сили.