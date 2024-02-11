О появлении дронов на Киевщине стало известно около 02:50. Тогда украинцы слышали взрывы – как объяснили местные власти, это были звуки работы ПВО.
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Детали атаки на Киев
Ночью россияне совершили очередную воздушную атаку на столицу, применив ударные дроны "Шахед". Как отмечается, их выпустили с полигона Чауда – территории временно оккупированного Крыма. Уже на Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице держала почти 2 часа – к счастью, все цели сбили.
Силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА "Shahed" противника, которые направлялись на Киев, были поражены еще на подступах к городу! Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы,
– сообщили в КГВА.
По предварительным данным оперативной сводки – в Киеве обошлось без жертв и разрушений.
"Спасибо воинам противовоздушной обороны за работу и за надежную защиту! Помогайте украинской армии, поддерживайте ВСУ и берегите себя", – написал начальник Сергей Попко.
Детали атаки на Украину
- Поздно вечером 10 февраля россияне уже классически начали террор Юга Украины дронами-камикадзе. Сообщалось о взрывах, в частности, и в Николаеве. Они прозвучали через 15 минут после объявления тревоги.
- В городе возник пожар на открытой территории. По словам мэра Николаева, было возгорание сухой травы. Впоследствии Наталья Гуменюк отметила, что произошло возгорание на инфраструктурном объекте – известно о пострадавшем.
- В ОК "Юг" сообщили, что только в их зоне ответственности было уничтожено 26 дронов-камикадзе типа "Шахед", большинство из которых – в пределах Николаевской области.
- Говорится о 18 ударных беспилотниках в этой области. Еще 4 сбили в Одесской области, по 1 на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Винницкой области.
- Взрывы слышали и в других областях – на Житомирщине также было громко из-за работы ПВО. Кроме этого, так же средства ПВО работали по крайней мере в Днепропетровской и Полтавской областях.