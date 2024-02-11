О появлении дронов на Киевщине стало известно около 02:50. Тогда украинцы слышали взрывы – как объяснили местные власти, это были звуки работы ПВО.

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Детали атаки на Киев

Ночью россияне совершили очередную воздушную атаку на столицу, применив ударные дроны "Шахед". Как отмечается, их выпустили с полигона Чауда – территории временно оккупированного Крыма. Уже на Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице держала почти 2 часа – к счастью, все цели сбили.

Силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА "Shahed" противника, которые направлялись на Киев, были поражены еще на подступах к городу! Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы,

– сообщили в КГВА.

По предварительным данным оперативной сводки – в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

"Спасибо воинам противовоздушной обороны за работу и за надежную защиту! Помогайте украинской армии, поддерживайте ВСУ и берегите себя", – написал начальник Сергей Попко.

Детали атаки на Украину