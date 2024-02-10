В 22:47 10 февраля в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Примерно через 15 минут жителя Николаева услышали звуки взрывов.

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Что известно об атаке на Николаев

Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о движении "Шахедов" вдоль русла Южного Буга в направлении Николаева.

Жители Николаева и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе около 23:06. Телеграм-каналы объясняли громкие звуки работой ПВО.

Около 23:23 мэр Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов. Мэр Николаева призвал жителей и гостей города не распространять в соцсетях фото или видео с места событий. По его словам, детали выясняются.

Глава Николаевской ОВ приблизительно в 23:36 лаконично прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.

Все норм,

– написал он.

Местные мониторинговые каналы сообщили, что ситуация в городе уже стабильная.

В 23:49 мэр Сенкевич уточнил, что пожар произошел на открытой территории. По его словам, было возгорание сухой травы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Россия не дает покоя жителям Николаевщины