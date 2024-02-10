В 22:47 10 февраля в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Примерно через 15 минут жителя Николаева услышали звуки взрывов.
Читайте также В Николаеве раздались взрывы во время тревоги: мэр объяснил, что произошло
Что известно об атаке на Николаев
Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о движении "Шахедов" вдоль русла Южного Буга в направлении Николаева.
Жители Николаева и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе около 23:06. Телеграм-каналы объясняли громкие звуки работой ПВО.
Около 23:23 мэр Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов. Мэр Николаева призвал жителей и гостей города не распространять в соцсетях фото или видео с места событий. По его словам, детали выясняются.
Глава Николаевской ОВ приблизительно в 23:36 лаконично прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.
Все норм,
– написал он.
Местные мониторинговые каналы сообщили, что ситуация в городе уже стабильная.
В 23:49 мэр Сенкевич уточнил, что пожар произошел на открытой территории. По его словам, было возгорание сухой травы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Россия не дает покоя жителям Николаевщины
- Оккупанты постоянно обстреливают и атакуют дронами Николаев и область. Вечером 9 февраля захватчики повредили электросети в областном центре.
- Ранее в ночь на 8 февраля наши защитники сбили 3 ударных БПЛА. К сожалению, в Николаевской области были попадания.
- Напомним, что утром 7 февраля во время массированной ракетной и дроновой атаки россияне в частности попали по Николаеву. В результате около 40 домов получили повреждения. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.