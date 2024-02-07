Мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.
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Оккупанты атаковали Николаев
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки повреждены жилые дома.
В частности, городской голова в эфире телемарафона сообщил, что российские захватчики нанесли удар по городу с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракетами воздушного базирования.
Известно, что есть две локации повреждений. Это частный сектор и объект инфраструктуры.
В жилом секторе повреждено около 40 частных домов, ракета попала в дорогу, образовалась большая воронка. Взрывной волной и обломками повредились крыши, окна, есть частичные разрушения стен домов,
– рассказал Сенкевич.
В то же время сообщалось о повреждении газовых и водопроводных сетей.
Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются: смотрите видео
Над ликвидацией утренних обстрелов Николаева работают более 40 спасателей и шесть спецмашин. Привлечено отделение 10 взвода Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.
Последствия утренней атаки по Николаеву: фото ГСЧС и Суспільного
Для оказания помощи пострадавшим была развернута палатка. С ними работают психологи ГСЧС, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации общества Красного Креста в Украине, а также аварийные службы города.
Атака по Украине: коротко
- Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. В регионе сбивали дроны-камикадзе. В результате падения обломков и попадания остальных БпЛА зафиксировали разрушения на территории коммунального предприятия. Известно, что повреждены здания и автомобили. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Впоследствии взрывы прогремели и в Черкасской области.
- Во Львовской области также сообщали о звуках взрывов. Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
- В частности, оккупанты нанесли удар по Киеву. В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии. По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. В Днепровском районе повреждены линии электропередач.