Журналисты 24 Канала рассказали, что в Николаеве очень громко. Сообщение об этом поступило в 06:02. Обратим внимание, что через несколько минут поступила информация и от Воздушных сил ВСУ.

Читайте также По всей стране – воздушная тревога: ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины

Ракетами били из Крыма

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Мониторинговые каналы в 05:59 написали, что произошел пуск ракет Х-22 с бортов стратегической авиации Ту-22М3 в направлении Николаевщины.

В 06:04 Воздушные силы написали, что ракеты из Крыма летят в направлении Николаевщины. Жителей призвали не покидать укрытий. Мониторинговые каналы писали о повторных пусках Х-22.

Важно во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Это следует делать как только в вашем регионе объявили об угрозе атаки. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет отбоя. Если же не можете перейти в укрытие – воспользуйтесь правилом двух стен. И ни в коем случае не стойте возле окон и не снимайте работу ПВО.

Воздушные силы в 06:18 написали: "Продолжается атака "Шахедов" на Николаевщину с Юга!". Призываем не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь.