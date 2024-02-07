В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

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Обломки ракет упали в двух районах столицы

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Все детали выясняют.

В Днепровском районе повреждены линии электропередач. Число потребителей без электроэнергии уточняется. Работают оперативные службы,

– говорится в сообщении Сергея Попка.

На сейчас обновляются данные оперативной сводки.

Мэр Виталий Кличко отметил, что одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Все экстренные службы работают на месте. Обращений к медикам пока не поступало.

Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет,

– сообщили в КГВА.

В частности, в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.

Кроме того, медики госпитализировали одну пострадавшую из многоэтажки в Голосеевском районе, где возник пожар в результате атаки врага.

По предварительной информации, в Голосеевском районе, кроме многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания. Также загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС.

В Днепровском районе пострадали два человека, повреждены подземные электросети.

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