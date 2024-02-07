В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
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Обломки ракет упали в двух районах столицы
По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Все детали выясняют.
В Днепровском районе повреждены линии электропередач. Число потребителей без электроэнергии уточняется. Работают оперативные службы,
– говорится в сообщении Сергея Попка.
На сейчас обновляются данные оперативной сводки.
Мэр Виталий Кличко отметил, что одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.
В Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Все экстренные службы работают на месте. Обращений к медикам пока не поступало.
Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет,
– сообщили в КГВА.
В частности, в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.
Кроме того, медики госпитализировали одну пострадавшую из многоэтажки в Голосеевском районе, где возник пожар в результате атаки врага.
По предварительной информации, в Голосеевском районе, кроме многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания. Также загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС.
В Днепровском районе пострадали два человека, повреждены подземные электросети.
Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине: коротко
- Утром 7 февраля в Черкасской области прогремели взрывы. В тот момент в регионе была воздушная тревога. В частности, российские захватчики атаковали Харьковскую область.
- Во вражеский обстрел попала Николаевская область. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки повреждены жилые дома. Без крыш осталось около 20. Также повреждены газовые и водопроводные сети.
- Во Львовской области также сообщили о звуках взрывов. В частности, их было слышно в Дрогобыче. Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.