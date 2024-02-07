Утром 7 февраля российские военные запустили ракеты по всей Украине. Взрывы прогремели в ряде регионов. В частности в Черкасской области. По состоянию на 07:10 угроза сохраняется.

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Что известно о взрывах в Черкасской области

В 07:02 журналисты Суспильного сообщили о том, что в Черкасской области прогремели взрывы. На тот момент в регионе была воздушная тревога.

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