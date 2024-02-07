Зранку 7 лютого російські військові запустили ракети по всій Україні. Вибухи пролунали в низці регіонів. Зокрема на Черкащині. Станом на 07:10 загроза зберігається.

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Що відомо про вибухи на Черкащині

О 07:02 журналісти Суспільного сповістили про те, що у Черкаській області пролунали вибухи. На той момент у регіоні була повітряна тривога.

  • З самого ранку російські військові атакували ракетами Харківську область.
  • Також було відомо, що під обстріл потрапила Миколаївщина. Як розповіли журналісти 24 Каналу, було як ніколи гучно.
  • Як зазначили журналісти 24 Каналу з Києва, у столиці теж чули звуки вибухів. Місцева влада там підтвердила роботу ППО по ворожих цілях.
  • По всій Україні все ще лунає повітряна тривога. Як зазначають у Повітряних силах, ракети на Заході України – на Тернопільщині та Львівщині.