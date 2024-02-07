О взрывах в Киевской области сообщили журналисты Суспильного. Соответствующая информация появилась в телеграме в 06:54.
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В Киеве – мощные взрывы
В 06:58 журналисты 24 Канала сообщили, что взрывы прогремели также в Киеве. Работу ПВО подтвердил городской голова Виталий Кличко.
Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!
– подчеркнул Виталий Кличко.
Перед тем начальник КГВА Сергей Попко отмечал, что в столице работает ПВО. Он также призвал до отбоя не покидать укрытий.
Андрей Ермак отметил, что ПВО мощно работает. Он также попросил людей не покидать безопасных мест.