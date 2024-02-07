Про вибухи на Київщині повідомили журналісти Суспільного. Відповідна інформація з'явилася у телеграмі о 06:54.
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У Києві – потужні вибухи
О 06:58 журналісти 24 Каналу сповістили, що вибухи пролунали також у Києві. Роботу ППО підтвердив міський голова Віталій Кличко.
Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– наголосив Віталій Кличко.
Перед тим начальник КМВА Сергій Попко наголошував, що у столиці працює ППО. Він також закликав до відбою не покидати укриттів.
Андрій Єрмак наголосив, що ППО потужно працює. Він також попрохав людей не покидати безпечних місць.