Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

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Окупанти атакували Миколаїв

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Зокрема, міський голова в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники завдали удару по місту за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракетами повітряного базування.

Наразі відомо, що є дві локації пошкоджень. Це приватний сектор та об'єкт інфраструктури.

У житловому секторі пошкоджено близько 40 приватних будинків, ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва. Вибуховою хвилею та уламками пошкодились дахи, вікна, є часткові руйнування стін будинків,

– розповів Сєнкевич.

Водночас повідомлялося про пошкодження газових та водопровідних мереж.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають: дивіться відео

Над ліквідацією ранкових обстрілів Миколаєва працюють понад 40 рятувальників та шість спецмашин. Залучено відділення 10 взводу Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Украіни.

Наслідки ранкової атаки по Миколаєву: фото ДСНС та Суспільного

Для надання допомоги постраждалим було розгорнуто намет. З ними працюють психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста в Україні, а також аварійні служби міста.

Важливо! За інформацією Міненерго, у Миколаєві внаслідок обстрілу без електроенергії залишились 226 споживачів. Їх планують заживити протягом дня, або, як дозволить безпекова ситуація.

Атака по Україні: коротко