Зранку 7 лютого глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про ситуацію у регіоні. Він зазначив, що вночі оборонці неба збивали "Шахеди".

Читайте також По всій країні – повітряна тривога: ракети вже залетіли у повітряний простір України

На Дніпропетровщині збили кілька "Шахедів"

Ранок на Дніпропетровщині почався з повітряної тривоги. В області було гучно. Всі деталі – після відбою. Поки ж загроза зберігається. Будьте у безпеці,

– закликав Лисак.

Він зауважив, що російські загарбники спрямували на Новомосковський район кілька "Шахедів". ПвК "Схід" вдалося збити два іранські "мопеди".

Внаслідок падіння уламків та влучання решти БпЛА зафіксували руйнування на території комунального підприємства. Відомо, що пошкоджені будівлі та автомобілі. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

Звернімо увагу, що вночі ворог запустив 15 "Шахедів" по Україні. 12 з них вдалося збити.