Подробнее об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о ситуации в регионе в своем телеграме.

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Прошло без разрушений

Предварительно без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро,

– написал он в 22:23.

Обратим внимание, что воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 21:34. Она связана с атакой дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Призываем не игнорировать предупреждения и находиться в укрытиях до тех пор, пока не будет объявления об отбое воздушной тревоги.

По состоянию на 22:45 воздушная тревога в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. В каждом из регионов сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Будьте осторожны и не покидайте безопасных мест до объявления о том, что угроза атаки отсутствует.

Заметим, что в 21:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дронов-камикадзе:

с юга в Одесской области, Беляевский район – вектор движения на Одессу с запада;

с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный;

из акватории Черного моря, курс северный;

с Черного моря зашел в Белгород-Днестровский район, курс северный.

В 22:04 Воздушные силы попердили жителей Одессы об угрозе БПЛА с севера и запада, которые летели в направлении города.

В 22:31 от Воздушных сил поступило сообщение, что БПЛА с Черного моря летят в направлении Одессы.

А уже в 22:40 стало известно, что БПЛА летят в Харьковской области, Чугуевском районе, и что курсируют они на запад – Харьков.

В 22:44 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обратился к жителям. Он призвал их находиться в укрытиях, ведь зафиксированы БПЛА. Через минуту начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что вражеские дроны над Харьковом. Поэтому, призвал не покидать безопасных мест и не снимать работу наших защитников.

Вскоре в городе прогремели взрывы. Как отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, под удар попала гражданская инфраструктура.