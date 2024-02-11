Россия начала запускать дроны-камикадзе с временно оккупированного Крыма еще вечером 10 февраля. Ночью 11 февраля уже треть Украины "покраснела" на карте тревог.
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Что известно об атаке на Житомирскую область
Воздушную тревогу в Житомирской области объявили около 2:02. На этот момент вражеские дроны уже добрались до Винницкой области через Одесскую область и продолжили движение на север.
Впоследствии жители Житомирщины услышали звуки взрывов. Мониторинговые каналы в 2:12 сообщили, что в Житомирской области ударные беспилотники россиян движутся на Бердичевский район. Местное население предупредили, что может быть громко из-за работы ПВО.
Взрывы раздавались в нескольких областях
- На Полтавщине было громко вечером 10 февраля. Часть беспилотников позже полетела из Полтавской области на Днепропетровщину.
- Впоследствии взрывы слышали жители пригорода Днепра и самого областного центра. Местные каналы объяснили громкие звуки работой ПВО.
- Немало взрывов прозвучало в Николаеве. Россия выпускала ударные БПЛА на этот город волнами.
- Городской голова Александр Сенкевич сообщал о пожаре на одном из объектов. Однако позже мэр Николаева уточнил, что это горела сухая трава на открытой местности.
- Также громко было в Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывал жителей переждать атаку дронами в безопасных местах.