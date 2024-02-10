В субботу вечером, 10 февраля, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов.

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Что известно о российской атаке

ВС ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины в 22:09. Приблизительно в 22:21 в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ в 22.31 предупредили о движении "Шахедов" на юге Полтавщины в северо-восточном направлении. В то же время около 22:31 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взрывах на Полтавщине.