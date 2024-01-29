27 и 28 января 2024 года Кременчугский район на Полтавщине испытал серьезных ракетных атак. В результате обстрелов баллистическими ракетами "Искандер-М" был поражен местный промышленный объект. Пока он не функционирует.

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"Оба раза – без жертв"

По словам главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате атак не было жертв среди гражданского населения, но нанесен значительный ущерб промышленности.

Пожары, возникшие во время ракетных ударов, требовали масштабного привлечения спасательных служб.

Второй день подряд враг атаковал Полтавщину. В субботу (27 января– 24 Канал) было уничтожено 1 000 квадратных метров производственных площадей, а в воскресенье враг снова ударил по району. К счастью, оба раза обошлись без жертв,

– констатировал Пронин.

На месте происшествия работали более 150 пожарных и 50 единиц техники. Среди них были специалисты из других областей.

Обратите внимание! Эти события стали очередным свидетельством, что российские оккупанты целенаправленно атакуют инфраструктуру Украины, подвергая опасности жизни людей. Это приводит к экономическим потерям и обострения гуманитарного кризиса.

Больше о двухдневном обстреле

27 января жители Полтавщины услышали взрывы во время воздушной тревоги, которые оказались ракетными ударами по промышленности. "Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Предварительно, две баллистические ракеты", – писал тогда Пронин.

На следующий день, 28 января, ситуация повторилась, что свидетельствует о систематичности атак. "Враг обязательно будет наказан", – подчеркнул глава региона, комментируя второй обстрел подряд.

Эти ракетные атаки баллистики нанесли значительный материальный ущерб и повлекли за собой остановку предприятия. Хотя, конечно, самое главное, что обошлось без человеческих жертв.

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События на Полтавщине в очередной раз подняли вопросы безопасности инфраструктуры нашего государства и необходимости усиления противовоздушной обороны.

Это является очередным сигналом к международному сообществу о том, что Россия не остановится ни перед чем, а украинское небо следует лучше защищать от воздушных угроз.