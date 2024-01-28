Россияне вечером 28 января атаковали Украину. В Полтавской ОВО рассказали о последствиях прилета на территорию региона.

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Враг атаковал область второй раз за два дня

Глава Полтавской ОВА отметил, что враг прибегает к атакам по Полтавщине второй день подряд.

По предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе,

– говорится в сообщении.

Пока больше никаких деталей не сообщали. Враг атаковал Украину дронами– камикадзе, а затем применил также ракеты. Воздушные силы информировали об угрозе баллистического удара с Востока.

В результате атаки на Полтавскую область 27 января пострадал промышленный объект. В области работали силы противовоздушной обороны. Было попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Она оказалась довольно масштабной, ведь гасили ее вплоть до следующего дня.

Кроме этого, местные жители днем 21 января сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В областной военной администрации отметили, что поводов для тревоги нет. В регионе в тот момент продолжалась воздушная тревога. Однако тогда попадания не были зафиксированы.

В этот же день днем в Кропивницком тоже было громко.– в этот раз причиной стали российские ракеты. В то же время позже местные сообщили, что слышали два взрыва.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь. Поэтому нельзя игнорировать сигналы оповещения об опасности из воздуха.

На Полтавщине в результате обстрела 27 января возник масштабный пожар