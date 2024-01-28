В 10:46 28 января начальник Полтавской ОВА сообщил, что пожар на промышленном объекте был ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет, передает 24 Канал.

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Привлекли специалистов из соседних областей

Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 квадратных метров. Привлекали почти 50 единиц техники. В ликвидации пожара участвовали и специалисты из соседних областей. Искренне благодарим их за помощь,

– подчеркнул Пронин.

Чиновник отметил, что пожар вспыхнул в результате российского удара двумя ракетами "Искандер-М" по промышленному объекту Кременчугского района. К счастью, люди не пострадали.

"Враг обязательно будет наказан! Спасибо нашим Силам обороны и спасателям за преданную работу! Слава Украине!"– подчеркнул глава ОВА.

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Пожар на промышленном объекте / Фото с телеграма Пронина

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