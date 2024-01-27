Собственно, вечером 27 января российские оккупанты ударили по Кременчугскому району в Полтавской области. В регионе работала противовоздушная оборона, однако также зафиксировано попадание.

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Ракетная атака на Полтавщину

Важно, что применили захватчики ракеты. О последствиях удара написал глава областной военной администрации Филипп Пронин. Конечно, он не уточнял, о каком именно промышленном объекте говорится, что на нем изготовляли.

Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар,

– указано в сообщении.

Кроме того, Пронин подчеркнул, что информацию о пострадавших уточняют: "На месте работают все соответствующие службы", – пишет глава Полтавской ОВА около 20:42.

Обратите внимание! Воздушную тревогу вечером 27 января в Полтавской области объявили в 19:57. Отбой раздался в 20:33. Мониторинговые группы утверждали, что враг применил баллистическое вооружение А именно – осуществил запуск ракет типа "Искандер" с территории Белгородской области. В то же время в Воздушных силах предупреждали о баллистике, которую готовятся применить оккупанты.

Следует сказать, что взрывы в Полтавской области местные жители слышали около 20.05. Кроме того, беспокойно во время этой тревоги было в Харькове. Городской голова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрыве и призвал не покидать укрытие до отбоя.

Террор не прекращается