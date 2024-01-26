Институт изучения войны информирует о росте случаев использования химического оружия российскими войсками в Украине. Капитан Генштаба Украины Андрей Рудык заявил о 81 случае применения гранат РГ-Во с хлорацетофеноном в декабре 2023 года.

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Химическое оружие России

Российские войска не только продолжают использовать химическое оружие, но и вводят в действие новые типы газовых гранат. За первые две недели 2024 года зафиксировано не менее 51 случая применения специальных газовых гранат, содержащих газ CS (иритант).

Россия, возможно, пытается оценить международную реакцию на использование химического оружия в Украине. Нужно это для того, чтобы расширить тип оружия, которое удостоверяет ее силу,

– цитируют в ISW слова Андрея Рудика.

Согласно заявлению Рудика, гранаты РГ-Во, изготовленные в 2023 году, могут убить людей в закрытом пространстве за считанные минуты. Это свидетельствует о целенаправленном нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия, которая запрещает использование его как метода ведения войны.

Кроме того, 810-я ОБрМП России признала использование химического оружия, сбрасывая с беспилотников гранаты К-51 с газом CS на украинские позиции. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности украинских военных и гражданского населения.

Обратите внимание! Международные конвенции запрещают использование химического оружия. То есть действия России являются очередным нарушением международного права. По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, намерен расширить арсенал запрещенных средств ведения войны.

Ситуация требует немедленного внимания и реакции со стороны международных организаций, в частности Организации по запрещению химического оружия, а также усиления санкций против России. Важно, чтобы мировое сообщество дало четкий сигнал, что нарушения международных норм не останутся безнаказанными.

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