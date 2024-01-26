Інститут вивчення війни інформує про зростання випадків використання хімічної зброї російськими військами в Україні. Капітан Генштабу України Андрій Рудик заявив про 81 випадок застосування гранат РГ-Во з хлорацетофеноном у грудні 2023 року.
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Хімічна зброя Росії
Російські війська не лише продовжують використовувати хімічну зброю, але й вводять в дію нові типи газових гранат. За перші два тижні 2024 року зафіксовано щонайменше 51 випадок застосування спеціальних газових гранат, що містять газ CS (іритант).
Росія, можливо, намагається оцінити міжнародну реакцію на використання хімічної зброї в Україні. Потрібно це для того, аби розширити тип зброї, яка засвідчує її силу,
– цитують в ISW слова Андрія Рудика.
Відповідно до заяви Рудика, гранати РГ-Во, виготовлені у 2023 році, можуть вбити людей у закритому просторі за лічені хвилини. Це свідчить про цілеспрямоване порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання її як методу ведення війни.
Окрім того, 810-та ОБрМП Росії визнала використання хімічної зброї, скидаючи з безпілотників гранати К-51 із газом CS на українські позиції. Ці дії викликають серйозну занепокоєність щодо безпеки українських військових та цивільного населення.
Ситуація вимагає негайної уваги та реакції з боку міжнародних організацій, зокрема Організації із заборони хімічної зброї, а також посилення санкцій проти Росії. Важливо, щоб світова спільнота дала чіткий сигнал, що порушення міжнародних норм не залишаться безкарними.
Більше про це
- Росія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї, адже ратифікувала її у 90 тих роках минулого століття. Однак, очевидно, російським окупантам закони не писані.
- Ще в листопаді 2023 року зафіксовані випадки застосування загарбниками забороненого хлорпікрину проти ЗСУ. Власне, на Сватівському та Бахмутському напрямках.
- Крім того, ворог у липні 2023 року застосовував хімічні боєприпаси проти української армії на Півдні нашої держави. Про це повідомляв командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.