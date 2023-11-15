Аналітики Deep State розповіли про це в ніч проти 15 листопада, пояснюючи ситуацію на фронті за 14 листопада 2023 року. На початку жовтня військові писали, що ворог використовує хімічну зброю на напрямку Кремінної.

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Де Росія атакувала ЗСУ хімічною зброєю

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку,

– заявили аналітики.

За їхніми припущеннями, ворог використав, найімовірніше, хлорпікрин. Окупанти мають його чимало в запасах і який вже неодноразово використовували проти наших військ.

Що відомо про хлорпікрин