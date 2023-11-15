Аналитики Deep State рассказали об этом в ночь на 15 ноября, объясняя ситуацию на фронте за 14 ноября 2023 года. В начале октября военные писали, что враг использует химическое оружие на направлении Кременной.
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Где Россия атаковала ВСУ химическим оружием
Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке,
– заявили аналитики.
По их предположениями, враг использовал, скорее всего, хлорпикрин. Оккупанты имеют его немало в запасах и уже неоднократно использовали против наших войск.
Что известно о хлорпикрине
- Это ядовитое вещество, которое впитывается в организм через дыхание, глотание и даже через кожу. Вещество может заражать воду и пищу.
- Хлорпикрин сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Может вызвать рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсий, а также потерю сознания и поражение кожи. Симптомы поражения возникают сразу, а в больших дозах приводят к смерти человека.
- Это вещество в свое время в Первой мировой войне использовали против войск Антанты немецкие воины. Тогда концентрированный хлорпикрин применяли как слезоточивый газ.
- Конвенция о запрещении химического оружия от 16 октября 1998 года запрещает использовать хлорпикрин в военных целях. Однако Россия на это не обращает внимания и использует химическое оружие против украинских военных.