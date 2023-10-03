Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео с одного из самых тяжелых направлений фронта – у Кременной. Там звуки взрывов не утихают ни на минуту.
Смотрите также ВСУ продвигаются у границы Донецкой и Запорожской областей: карта боевых действий 3 октября
Как россияне выжигают землю у Кременной
Украинцы защитники показали, как работают так называемые "зажигалки" – реактивные снаряды, которыми россияне выжигают леса вокруг Кременной.
Такое оружие очень опасно, ведь от него может загореться позиция. Тогда нашим защитникам под обстрелами приходится тушить пожар. В других случаях они ждут, пока атака утихнет, чтобы не подвергать себя опасности.
Однако самая большая подлость россиян – это химическое оружие. Российские военные распыляют против наших защитников ядовитый газ.
Наши военные имеют в окопах противогазы, защищающие до 30 минут. И несмотря на это, к сожалению, на этих позициях были летальные случаи: летом один из бойцов в результате вдыхания газа умер от интоксикации.
Как россияне используют химическое оружие против украинских пехотинцев: видео
Смотрите также Украинские защитники взяли в плен десяток окупантов: те рассказали, как их обманули
Какая ситуация в Луганской области
- Бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что в регионе сосредоточена крупная группировка российских захватчиков и много техники.
- Оккупанты пытаются штурмовать наши позиции и постоянно обстреливают украинских защитников, чтобы не дать им продвинуться вперед.
- По его словам, враг сейчас регулярно использует дроны, "Ланцеты", FPV дроны и авиабомбы - ФАБ и КАБ. Также оккупанты пускают в ход различные калибры артиллерии: "Гиацинты", "Пионы", Д-30 и кассетные снаряды.