Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео с одного из самых тяжелых направлений фронта – у Кременной. Там звуки взрывов не утихают ни на минуту.

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Как россияне выжигают землю у Кременной

Украинцы защитники показали, как работают так называемые "зажигалки" – реактивные снаряды, которыми россияне выжигают леса вокруг Кременной.

Такое оружие очень опасно, ведь от него может загореться позиция. Тогда нашим защитникам под обстрелами приходится тушить пожар. В других случаях они ждут, пока атака утихнет, чтобы не подвергать себя опасности.

Однако самая большая подлость россиян – это химическое оружие. Российские военные распыляют против наших защитников ядовитый газ.

Наши военные имеют в окопах противогазы, защищающие до 30 минут. И несмотря на это, к сожалению, на этих позициях были летальные случаи: летом один из бойцов в результате вдыхания газа умер от интоксикации.

Как россияне используют химическое оружие против украинских пехотинцев: видео

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