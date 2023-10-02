Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. В Луганской области сосредоточена большая группировка российских военных и много техники.

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Ситуация в Луганской области

Враг не оставляет попыток локальных штурмов. На все попытки украинских защитников продвинуться вперед отвечают большим количеством артиллерийских обстрелов.

"Это совершенно разные калибры: "Гиацинты", "Пионы", Д-30 и кассетные обстрелы. Враг сейчас очень мощно использует дроны, "Ланцеты", FPV дроны и очень много использует авиабомб – ФАБы и КАБы", – отметил экс-предеседатель Луганской ОВА.

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Впрочем, у бойцов ВСУ есть техническая возможность контролировать и доставать любую точку Луганской области. Поэтому оккупантам очень неспокойно. Особенно в последнее время.

За последние дни неплохо прошёлся "хлопок" по большим скоплениям техники, находившейся на ремонте, по штабам и по складам. Речь идет о Лисичанске, Североденецке и Кременной. В ближайшее время будем понимать детали,

– сообщил Гайдай.

Стратегического нарушения логистики врага пока нет, но происходят локальные и тактические разрывы, которые идут на пользу украинским защитникам.

"Несколько суток оккупантам нужно ремонтировать свою технику, искать новые тайники. Это дает определенное время, чтобы и мы подготовились, и меньше обстрелов от них было. Но пока они имеют возможность стабильно подвозить на Луганщину и тяжелую технику, и личный состав, и боекомплекты для всех видов вооружений", – добавил экс-председатель Луганской ОВА.

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