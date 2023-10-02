Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Загалом у Луганській області зосереджено велике угруповання російських військових та багато техніки.
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Ситуація на Луганщині
Ворог не полишає спроб локальних штурмів. На всі намагання українських захисників просунутися вперед відповідає великою кількістю артилерійських обстрілів.
"Це абсолютно різні калібри: "Гіацинти", "Піони", Д-30 і касетні обстріли. Ворог зараз дуже потужно використовує дрони, "Ланцети", FPV дрони і дуже багато використовує авіабомб – ФАБи і КАБи", – відзначив ексочільник Луганської ОВА.
Сергій Гайдай про ситуацію у Луганській області: дивитись відео
Утім, бійці ЗСУ мають технічну можливість контролювати і діставати у будь-яку точку Луганської області. Тому окупантам дуже неспокійно. Особливо останній час.
За останні дні непогано пройшлася "бавовна" по великих скупченнях техніки, яка перебувала на ремонті, по штабах і по складах. Мовиться про Лисичанськ, Сєвєроденецьк і Кремінну. Найближчим часом розумітимемо деталі,
– повідомив Гайдай.
Стратегічного порушення логістики ворога поки що немає, але відбуваються локальні і тактичні розриви, які йдуть на користь українським захисникам.
"Декілька діб окупантам треба ремонтувати свою техніку, шукати нові схованки. Це дає певний час, щоб і ми підготувалися, і менше обстрілів від них було. Але поки вони мають можливість стабільно підвозити на Луганщину і важку техніку, і особовий склад, і боєкомплекти для всіх видів озброєнь", – додав ексголова Луганської ОВА.
Ситуація на Східному напрямку: останні новини
- Складна ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Там відбувається постійний динамічний рух із застосуванням авіації, артилерії та завданням ракетних ударів. Ворог не залишає спроб штурму на південному фланзі Бахмута і намагається відбити втрачені позиції.
- За словами військових експертів, на Бахмутському напрямку може бути зосереджено близько 50 тисяч російських окупантів. Ймовірне завдання українських сил – зв'язування російських військ.
- 25 вересня у тимчасово окупованому Сорокиному, що у Луганській області, сталася "бавовна". Вибухи прогриміли, ймовірно, на складах боєприпасів російських окупантів.