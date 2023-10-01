Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що українські захисники й захисниці відбивають всі напади ворога.

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Вихід росіян з Бахмута

Російські загарбники тримають у Бахмуті потужні сили – понад 10 тисяч осіб. Ситуація зовсім не схожа на ту, що росіяни здаватимуть місто, чи перекидатимуть сили на Південний напрямок.

Не варто недооцінювати ворога. Протягом цього часу, ми вже бачили багато різних витівок окупантів. Противник підступний, тому не варто розслаблятися – треба бути готовим до будь-чого,

– мовив Євлаш.

Ба більше, судячи з атак, які окупанти проводять на Кліщіївському та Андріївському напрямках, а також на північному фланзі поблизу Бахмута не можна говорити про те, що росіяни збираються так просто залишити це місце.

"Я думаю, що говорити про здачу Бахмута ще рано", – зауважив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

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Скільки росіян на Бахмутському напрямку

Загалом на Бахмутському напрямку зосереджено 53 тисячі російських військових, але найбільше залишається на Лимано-Куп'янському. Там перебуває приблизно 110 тисяч окупантів.

Сумарно ворог утримує велику силу в зоні відповідальності Східного угруповання військ. Адже росіяни не полишають своєї основної цілі – захопити Луганську й Донецьку області, тож акумулює тут свої резерви.

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"Ми знаємо, що окупанти вже залучили 25 армію, також застосовують й інші добровольчі загони. Тому тримаємо стрій, слідкуємо за ворогом і готуємося адекватно реагувати на дії противника", – наголосив Євлаш.

Тактика ворога

Складно говорити про надзвичайну тактику, адже зазвичай просто ідуть штурмові групи до 30 осіб, інколи це ДРГ по 5 – 10 осіб. Російські загарбники намагаються проникнути та завдати вогневого ураження, зробити засідку для того, щоб пробити дірку в нашій обороні, а потім закріпитися та дочекатися своїх основних сил. Проте всі спроби безуспішні.

Росіяни активно застосовують артилерію. Наприклад, протягом минулої доби відбулося 585 обстрілів, включно з танковими обстрілами, АГС, СПГ, сюди додається і стрілецька зброя,

– додав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Також противник застосовує авіацію. Частіше окупанти використовують її на Лимано-Куп'янському напрямку, оскільки підрозділи 25 армії погано підготовлені, а артилерію ЗСУ нищать. Тому зараз росіяни вдаються до тактики завдання ударів авіацією. Наприклад, Ка-52 можуть достатньо далеко зависати в небі й завдавати вогневих ударів. Втім, прицільність цих ударів залишається невисокою.

На Бахмутському напрямку за минулу добу відбулося 9 бойових зіткнень. Противник продовжує штурмувати наші позиції на південному фланзі, адже там панівні висоти й поруч траса та залізниця. Ворог за будь-яку ціну намагається відбити втрачені позиції.

У районі залізниці ідуть важкі бої. Тут розгортаються ключові події. Не можна сказати, що зараз вона повністю наша, чи їхня. Нині тривають інтенсивні бойові дії із застосуванням безпілотників, артилерії, стрілецької зброї, танків тощо. Зараз там дуже гаряче,

– сказав Євлаш.

Росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни формують штурмові роти. Раніше говорили про 12, однак нині вже відомо про 15 й ще 3 окупанти планують сформувати. Тобто до 20 рот, які намагатимуться пробивати інженерні й мінно-вибухові загородження.

На Бахмутському напрямку російські загарбники й не припиняють це робити. На північному фланзі, застосовуючи такі контрнаступальні дії, окупанти намагаються зупинити український наступ, ідучи лоб в лоб. Водночас на південному – штурмують, щоб відбити втрачені позиції,

– зазначив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

За минулу добу в районі Бахмута ворог завдав 2 ракетних удари. Противник б'є по наших логістичних об'єктах, об'єктах інфраструктури тощо. Безперервні штурми відбуваються всюди, окрім Лимано-Куп'янського напрямку. Зараз там ворог акцентує на артилерії.

Ситуація на Бахмутському напрямку