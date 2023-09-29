У розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 вересня мовиться, що вагнерівці повертаються як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.

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Досвід вагнерівців може допомогти регулярній армії Росії

"Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони Росії та інших ПВК", – йдеться у повідомленні британської розвідки.

У відомстві наголосили, що вагнерівці концентруються у районі Бахмута. У розвідці припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в пригоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.

Також розвідка Британії нагадала, що підрозділи вагнерівців вийшли з України на початку червня 2023. Це сталося до невдалої спроби заколоту ватажка групи Євгенія Пригожина 23 – 24 червня, який нібито загинув в авіакатастрофі 23 серпня разом з іншими керівниками групи.

Що відомо про повернення вагнерівців на фронт