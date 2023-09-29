У розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 вересня мовиться, що вагнерівці повертаються як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.
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Досвід вагнерівців може допомогти регулярній армії Росії
"Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони Росії та інших ПВК", – йдеться у повідомленні британської розвідки.
У відомстві наголосили, що вагнерівці концентруються у районі Бахмута. У розвідці припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в пригоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.
Також розвідка Британії нагадала, що підрозділи вагнерівців вийшли з України на початку червня 2023. Це сталося до невдалої спроби заколоту ватажка групи Євгенія Пригожина 23 – 24 червня, який нібито загинув в авіакатастрофі 23 серпня разом з іншими керівниками групи.
Що відомо про повернення вагнерівців на фронт
- Після того, як вагнерівців вивели з України, відбулася невдала спроба заколоту Пригожина у Росії. Заколот закінчився тим, що вагнерівцям дозволили розміститися на території Білорусі.
- У серпні 2023 року Держприкордонслужба України зафіксувала передислокацію вагнерівців із Білорусі.
- У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що Росія знову перекидає в Україну колишніх учасників ПВК "Вагнера", які були в Білорусі. Найманці розпорошені по різних підрозділах і беруть участь у боях на Сході
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зауважив, що вагнерівцям поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині. Щодо кількості вагнерівців, що Євлаш зазначив, що близько 8 тисяч найманців у пошуках "роботи".
- За даними українських військових, кілька сотень вагнерівців було зафіксовано на Бахмутському напрямку.
- Водночас в ISW заявляють, що війська "Вагнера" роздроблені й навряд чи зможуть об'єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії.