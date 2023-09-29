В разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 сентября говорится, что вагнеровцы возвращаются как по одному, так и в составе небольших групп, воюющих против Украины на стороне разных пророссийских подразделений.

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Опыт вагнеровцев может помочь регулярной армии России

"Точный статус передислоцированного личного состава неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица перешли к частям официальных сил министерства обороны России и других ЧВК", – говорится в сообщении британской разведки.

В ведомстве подчеркнули, что вагнеровцы концентрируются в районе Бахмута. В разведке предположили, что в этом секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой.

Также разведка Британии напомнила, что подразделения вагнеровцев вышли из Украины в начале июня 2023 года. Это произошло до неудачной попытки мятежа главаря группы Евгения Пригожина 23 – 24 июня, якобы погибшего в авиакатастрофе 23 августа вместе с другими руководителями группы.

Что известно о возвращении вагнеровцев на фронт